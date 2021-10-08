В Москве рассказали о программе по благоустройству «Мой район — 2021»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе создания качественной городской среды «Мой район — 2021» и подвёл итоги благоустройства территорий Тверского и Таганского районов ЦАО.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.

Собянин напомнил, что в 2021 году власти столицы вернулись к реализации масштабной программы создания качественной городской среды после вынужденной паузы.

В общей сложности за весну и лето этого года работы по благоустройству охватили более 5 тыс. площадей, набережных, улиц, парков, скверов, дворов и других городских объектов.

В частности, в Тверском районе благоустроили территорию рядом с Дворцом творчества детей и молодёжи на Миусах. Вблизи станции метро «Достоевская» организовали современное арт-пространство «Квартал поэтов».

В свою очередь, в Таганском районе благоустроили сквер у Спасо-Андроникова монастыря и Калитниковский сквер.

Как ранее сообщала НСН, Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству на северо-западе столицы.