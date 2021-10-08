В АТОР рассказали об интересных внутренних турнаправлениях осенью

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, какие направления внутри страны перспективны для отдыха в осенний период.

Об этом она сказала в беседе с «Российской газетой».

«Могу подсказать места, где моря нет, но можно подзарядиться витамином D, — это Ставропольский край, Ростовская область и, кстати, Краснодар, где может быть даже теплее, чем в Сочи. Пожалуй, добавлю к ним такие неожиданные варианты для теплолюбивых — Астраханская и Самарская области», — отметила Ломидзе.

Также специалист посоветовала россиянам рассмотреть варианты посещения Балтики, Калининграда, Нижнего Новгорода, Ленинградской области и Карелии.

Ранее директор сети турагентств Николай Мельник в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на курортах.