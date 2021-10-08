В АТОР рассказали об интересных внутренних турнаправлениях осенью
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- РИА Новости
Об этом она сказала в беседе с «Российской газетой».
«Могу подсказать места, где моря нет, но можно подзарядиться витамином D, — это Ставропольский край, Ростовская область и, кстати, Краснодар, где может быть даже теплее, чем в Сочи. Пожалуй, добавлю к ним такие неожиданные варианты для теплолюбивых — Астраханская и Самарская области», — отметила Ломидзе.
Также специалист посоветовала россиянам рассмотреть варианты посещения Балтики, Калининграда, Нижнего Новгорода, Ленинградской области и Карелии.
Ранее директор сети турагентств Николай Мельник в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на курортах.