Объём штрафов в Подмосковье за нарушение экологических норм составил 127 млн рублей

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В Московской области нарушители экологических норм за 2021 год получили штрафы на общую сумму 127 млн рублей.
Объём штрафов в Подмосковье за нарушение экологических норм составил 127 млн рублей
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкологии.

«За истекший период управление госэконадзора возбудило 2015 административных дел — на 300 больше, чем в январе — сентябре прошлого года. Возросли штрафы: за три квартала их наложено на общую сумму почти 127 млн рублей», — рассказал зампред областного правительства Андрей Разин.

Он отметил, что в прошлом году цифра составила 71 млн.

По его мнению, число штрафов увеличилось из-за новых полномочий ведомства — в том числе в сфере госохотнадзора и надзора за самоходной техникой.

Как ранее передавала НСН, Москва увеличит финансирование экологических проектов за счёт выпуска зелёных облигаций.

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