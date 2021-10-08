Объём штрафов в Подмосковье за нарушение экологических норм составил 127 млн рублей
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкологии.
«За истекший период управление госэконадзора возбудило 2015 административных дел — на 300 больше, чем в январе — сентябре прошлого года. Возросли штрафы: за три квартала их наложено на общую сумму почти 127 млн рублей», — рассказал зампред областного правительства Андрей Разин.
Он отметил, что в прошлом году цифра составила 71 млн.
По его мнению, число штрафов увеличилось из-за новых полномочий ведомства — в том числе в сфере госохотнадзора и надзора за самоходной техникой.
Как ранее передавала НСН, Москва увеличит финансирование экологических проектов за счёт выпуска зелёных облигаций.