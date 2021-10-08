Аналитики назвали самые живописные места для путешествий в России осенью

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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip определил самые живописные направления для осеннего отдыха в Центральной России.
Аналитики назвали самые живописные места для путешествий в России осенью
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

Об этом пишут «Известия».

Топ направлений открывает Карелия с мраморным каньоном Рускеала и живописными водопадами на реке Тохмайоки, где снимали фильм «А зори здесь тихие».

Далее в рейтинге представлены Мурманская область, Алтай, Урал, Карачаево-Черкесия, Сочи, Адыгея, Байкал, Крым и Калининград.

Ранее директор сети турагентств Николай Мельник в беседе с ФАН  прокомментировал ситуацию с ценами на курортах.

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