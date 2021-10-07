Начался приём заявок на участие в просветительской премии «Знание»

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Организаторы просветительской премии «Знание» начали приём заявок.
Начался приём заявок на участие в просветительской премии «Знание»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Награду присуждают российским деятелям просвещения в области науки и технологий, бизнеса, истории, экологии, культуры и искусства, а также за просветительскую деятельность в школах и вузах, на телевидении и радио, просветительские фильмы и мероприятия.

Премию учредило российское общество «Знание». Предусмотрено 13 номинаций, в числе которых «За общий вклад в просвещение», «За вклад в просвещение в интернете», «За лучшее просветительское мероприятие».

Заявки принимаются до 1 ноября 2021 года.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что трансляции второго просветительского марафона «Новое Знание» набрали свыше 110 млн просмотров.

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