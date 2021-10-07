Начался приём заявок на участие в просветительской премии «Знание»
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
Награду присуждают российским деятелям просвещения в области науки и технологий, бизнеса, истории, экологии, культуры и искусства, а также за просветительскую деятельность в школах и вузах, на телевидении и радио, просветительские фильмы и мероприятия.
Премию учредило российское общество «Знание». Предусмотрено 13 номинаций, в числе которых «За общий вклад в просвещение», «За вклад в просвещение в интернете», «За лучшее просветительское мероприятие».
Заявки принимаются до 1 ноября 2021 года.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что трансляции второго просветительского марафона «Новое Знание» набрали свыше 110 млн просмотров.