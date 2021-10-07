Автоэксперт рассказал о плюсах покупки машины на вторичном рынке

Короткая ссылка
Основатель международного маркетплейса GetRentacar.com Александр Першиков рассказал о плюсах покупки машины на вторичном рынке.
Автоэксперт рассказал о плюсах покупки машины на вторичном рынке
  • РИА Новости

«Самый очевидный — выгодная цена. Если сравнивать её со стоимостью только что сошедшей с конвейера машины, то выгода может составлять до 20—30%. Это когда речь идёт о двух-трёхлетнем автомобиле. А если покупать машину с пробегом, которой пять-семь лет, то ценник будет ещё ниже», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Как отметил Першиков, перед покупкой нужно не только изучить тематические порталы, но и посмотреть предложения официальных дилеров.

По словам эксперта, крупные продавцы обладают огромным опытом оценки, и, изучив данные, можно понять, какая цена будет адекватной.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Общественной службой новостей рассказал о причинах роста цен на машины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить