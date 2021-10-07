Автоэксперт рассказал о плюсах покупки машины на вторичном рынке

Основатель международного маркетплейса GetRentacar.com Александр Першиков рассказал о плюсах покупки машины на вторичном рынке.

«Самый очевидный — выгодная цена. Если сравнивать её со стоимостью только что сошедшей с конвейера машины, то выгода может составлять до 20—30%. Это когда речь идёт о двух-трёхлетнем автомобиле. А если покупать машину с пробегом, которой пять-семь лет, то ценник будет ещё ниже», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Как отметил Першиков, перед покупкой нужно не только изучить тематические порталы, но и посмотреть предложения официальных дилеров.

По словам эксперта, крупные продавцы обладают огромным опытом оценки, и, изучив данные, можно понять, какая цена будет адекватной.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Общественной службой новостей рассказал о причинах роста цен на машины.