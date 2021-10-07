В Гильдии риелторов России прокомментировали ситуацию с ценами на недвижимость

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Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости.
В Гильдии риелторов России прокомментировали ситуацию с ценами на недвижимость
  • РИА Новости

«В прошлом году на 25% цены выросли за четыре месяца... в этом году рост уже сбалансирован. 2,5% — это сентябрьская активность, а в летний период даже менее процента был рост на первичном рынке», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, на вторичном рынке темпы роста несколько ниже.

«Где-то в среднем на 25% прирост меньше, чем на первичном. Уже нет темпов роста, которые были осенью прошлого года», — пояснил он.

По мнению Апрелева, к концу года прирост цен может составить не более 12—15% по регионам с учётом традиционной осенней активности. На первичном рынке будет то же самое — плюс-минус 3—4%, прогнозирует эксперт.

Ранее эксперт по инвестициям в недвижимость Андрей Мозоль в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказал, чем задаток отличается от аванса.

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