Исследование: цены на новостройки в Москве выросли на 35%

По словам аналитиков, средняя цена квадратного метра в новостройках массового сегмента в Москве в сентябре 2021 года оказалась на 35% выше, чем в сентябре 2020-го.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующее исследование компании «Метриум».

«Причина роста цен заключается в повышении строительной готовности корпусов (плановая индексация цен), а также в наращивании экспозиции преимущественно компактных квартир», — заявили в компании.

Как объяснили специалисты, стоимость квадратного метра в компактных квартирах — студиях, однокомнатных и «евродвушках» — обычно выше стоимости более просторного жилья.

Ранее эксперт по инвестициям в недвижимость Андрей Мозоль в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказал, чем задаток отличается от аванса.