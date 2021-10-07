Исследование: цены на новостройки в Москве выросли на 35%
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующее исследование компании «Метриум».
«Причина роста цен заключается в повышении строительной готовности корпусов (плановая индексация цен), а также в наращивании экспозиции преимущественно компактных квартир», — заявили в компании.
Как объяснили специалисты, стоимость квадратного метра в компактных квартирах — студиях, однокомнатных и «евродвушках» — обычно выше стоимости более просторного жилья.
Ранее эксперт по инвестициям в недвижимость Андрей Мозоль в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказал, чем задаток отличается от аванса.