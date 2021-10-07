Исследование: цены на новостройки в Москве выросли на 35%

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По словам аналитиков, средняя цена квадратного метра в новостройках массового сегмента в Москве в сентябре 2021 года оказалась на 35% выше, чем в сентябре 2020-го.
Исследование: цены на новостройки в Москве выросли на 35%
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующее исследование компании «Метриум».

«Причина роста цен заключается в повышении строительной готовности корпусов (плановая индексация цен), а также в наращивании экспозиции преимущественно компактных квартир», — заявили в компании.

Как объяснили специалисты, стоимость квадратного метра в компактных квартирах — студиях, однокомнатных и «евродвушках» — обычно выше стоимости более просторного жилья.

Ранее эксперт по инвестициям в недвижимость Андрей Мозоль в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказал, чем задаток отличается от аванса.

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