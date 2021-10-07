В Ялте раскрыли совершённое в 1993 году разбойное нападение

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В Ялте раскрыли разбойное нападение, совершённое в сентябре 1993 года.
В Ялте раскрыли совершённое в 1993 году разбойное нападение
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

Установлено, что трое злоумышленников напали на мужчину, с которым познакомились в одном из баров.

Избив и ограбив его, они бросили жертву в русло реки. Тело погибшего было найдено спустя сутки.

Следователи нашли одного из нападавших. Собранных доказательств достаточно для направления материалов уголовного дела прокурору и в последующем — в суд.

Отмечается, что в отношении второго обвиняемого уголовное дело выведено в отдельное производство. Третий фигурант к настоящему времени умер.

Ранее телеканал «360» передавал, что мужа и жену задержали в Подмосковье по подозрению в убийстве другой супружеской пары, которое произошло более 17 лет назад.

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