Пять филиалов РАНХиГС ликвидируют

Короткая ссылка
Ижевский, иркутский, псковский, саранский и тольяттинский филиалы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России будут ликвидированы.

Соответствующее распоряжение кабмина размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ликвидировать ижевский, иркутский, псковский, саранский и тольяттинский филиалы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России», — говорится в тексте.

Как сообщает РИА Новости, в пресс-службе вуза отметили, что это решение принято попечительским советом РАНХиГС, в который входят представители и администрации президента России, и правительства. Оно предусматривает структурное обновление филиальной сети академии и не означает прекращение её деятельности на территории субъектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить