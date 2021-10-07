Пять филиалов РАНХиГС ликвидируют

Ижевский, иркутский, псковский, саранский и тольяттинский филиалы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России будут ликвидированы.

Соответствующее распоряжение кабмина размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ликвидировать ижевский, иркутский, псковский, саранский и тольяттинский филиалы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России», — говорится в тексте.

Как сообщает РИА Новости, в пресс-службе вуза отметили, что это решение принято попечительским советом РАНХиГС, в который входят представители и администрации президента России, и правительства. Оно предусматривает структурное обновление филиальной сети академии и не означает прекращение её деятельности на территории субъектов.