В Минпромторге прокомментировали ситуацию с ценами на продукты

Короткая ссылка
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в кулуарах Ecomference Rupost Retail Week прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в России.
В Минпромторге прокомментировали ситуацию с ценами на продукты
  • РИА Новости

«Мы на сегодняшний день не видим никаких предпосылок к тому, чтобы был резкий рост цен», — цитирует РИА Новости Евтухова.

При этом он отметил, что «сегодня есть подорожание огурцов и помидоров, но это сезонный рост».

«Всегда, когда заканчиваются овощи открытого грунта, производители переходят на производство огурцов и помидоров в теплицах, в закрытом грунте. Там, конечно, издержки выше, поэтому и конечная цена на полке выше», — заявил он.

По его словам, «потом опять будет сезонное снижение, и это происходит каждый год».

«По остальным продуктам — там, где производители начинают информировать сети, ретейл о том, что будет повышение цен, мы связываемся с Минсельхозом и вместе начинаем оценивать, почему это происходит, какие есть для этого предпосылки, что на это влияет. Вы знаете, по свинине влияние на цену может оказать АЧС, по птице — проблема болезни поголовья также имеет место», — добавил Евтухов.

Ранее экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала ситуацию с ценами на молочную продукцию в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить