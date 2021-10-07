В Минпромторге прокомментировали ситуацию с ценами на продукты

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в кулуарах Ecomference Rupost Retail Week прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в России.

«Мы на сегодняшний день не видим никаких предпосылок к тому, чтобы был резкий рост цен», — цитирует РИА Новости Евтухова.

При этом он отметил, что «сегодня есть подорожание огурцов и помидоров, но это сезонный рост».

«Всегда, когда заканчиваются овощи открытого грунта, производители переходят на производство огурцов и помидоров в теплицах, в закрытом грунте. Там, конечно, издержки выше, поэтому и конечная цена на полке выше», — заявил он.

По его словам, «потом опять будет сезонное снижение, и это происходит каждый год».

«По остальным продуктам — там, где производители начинают информировать сети, ретейл о том, что будет повышение цен, мы связываемся с Минсельхозом и вместе начинаем оценивать, почему это происходит, какие есть для этого предпосылки, что на это влияет. Вы знаете, по свинине влияние на цену может оказать АЧС, по птице — проблема болезни поголовья также имеет место», — добавил Евтухов.

Ранее экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала ситуацию с ценами на молочную продукцию в России.