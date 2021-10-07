В столичном метро запустили тематический состав в честь Битвы за Москву

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В столичном метрополитене запустили поезд «Герои и подвиги». Запуск состава приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны и Битвы за Москву.
В столичном метро запустили тематический состав в честь Битвы за Москву
  • ©mosmetro.ru

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Каждый вагон в составе посвящён отдельной теме. В оформлении использованы иллюстрации и информация о защитниках столицы.

Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до апреля 2022 года.

По сообщениям портала «Юга.ру», в майские праздники компания РЖД запустила трёхдневный туристический поезд по местам боевой славы из Ростова-на-Дону, посвящённый 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

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