В столичном метро запустили тематический состав в честь Битвы за Москву
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Каждый вагон в составе посвящён отдельной теме. В оформлении использованы иллюстрации и информация о защитниках столицы.
Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до апреля 2022 года.
По сообщениям портала «Юга.ру», в майские праздники компания РЖД запустила трёхдневный туристический поезд по местам боевой славы из Ростова-на-Дону, посвящённый 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.