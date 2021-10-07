Автоэксперты рассказали о динамике цен на машины в сентябре

В сентябре 2021 года почти 20 производителей изменили цены на автомобили.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Авто.ру».

По данным исследования, АвтоВАЗ повысил цены на все свои машины, при этом самое заметное подорожание — у моделей Largus (+3,8%) и базового XRay (+4,2%).

Также отмечается, что у компании УАЗ внедорожник Hunter подорожал на 2,5%. Пикап Mitsubishi L200 стал дороже на 2,4%, а китайские кроссоверы Haval F7x выросли в цене в среднем на 2,1%.

Также в исследовании говорится о росте цен на Mercedes-Benz GLE в версии 450 4MATIC Sport Plus (+5%) и Lexus RX в комплектации Premium (+6,6%).

С начала года цены на новые автомобили поднялись в среднем на 7,8%.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации европейского бизнеса сообщала, что в сентябре 2021 года в России продали 119 485 новых автомобилей, что на 22,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.