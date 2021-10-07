Автоэксперты рассказали о динамике цен на машины в сентябре
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Авто.ру».
По данным исследования, АвтоВАЗ повысил цены на все свои машины, при этом самое заметное подорожание — у моделей Largus (+3,8%) и базового XRay (+4,2%).
Также отмечается, что у компании УАЗ внедорожник Hunter подорожал на 2,5%. Пикап Mitsubishi L200 стал дороже на 2,4%, а китайские кроссоверы Haval F7x выросли в цене в среднем на 2,1%.
Также в исследовании говорится о росте цен на Mercedes-Benz GLE в версии 450 4MATIC Sport Plus (+5%) и Lexus RX в комплектации Premium (+6,6%).
С начала года цены на новые автомобили поднялись в среднем на 7,8%.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации европейского бизнеса сообщала, что в сентябре 2021 года в России продали 119 485 новых автомобилей, что на 22,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.