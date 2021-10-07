Коломна приняла 1,3 млн туристов с начала года

Подмосковная Коломна приняла около 1,3 млн туристов с начала года.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«Муниципалитет пользуется большой популярностью у гостей и жителей Московской области», — заявили в региональном Комитете по туризму.

Особой популярностью среди туристов пользуются такие места, как музей-заповедник «Коломенский кремль», музеи «Коломенская пастила» и «Калачная».

Также интерес вызывают музей и мануфактура «Душистыя радости», Музей трамваев, музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» и ферма «ЭкоДеревушка».

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления для поездок.