Сервис Russpass обновил сайт и запустил мобильное приложение

Цифровой туристический сервис Russpass модернизировал сайт и запустил мобильное приложение для iOS и Android.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Теперь пользователям станет проще находить информацию о достопримечательностях, экскурсиях и турах, а также подбирать для своих путешествий по России самые интересные маршруты», — говорится в сообщении.

В рамках модернизации сайта обновили разделы, добавив новые полезные опции, а также увеличив количество фильтров для поиска актуальных туристических предложений.

Ранее НСН сообщала, что столичный ресурс Инвестпортал ежедневно посещают около 9 тыс. уникальных пользователей.