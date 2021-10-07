Сервис Russpass обновил сайт и запустил мобильное приложение

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Цифровой туристический сервис Russpass модернизировал сайт и запустил мобильное приложение для iOS и Android.
Сервис Russpass обновил сайт и запустил мобильное приложение
  • Pixabay

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Теперь пользователям станет проще находить информацию о достопримечательностях, экскурсиях и турах, а также подбирать для своих путешествий по России самые интересные маршруты», — говорится в сообщении.

В рамках модернизации сайта обновили разделы, добавив новые полезные опции, а также увеличив количество фильтров для поиска актуальных туристических предложений.

Ранее НСН сообщала, что столичный ресурс Инвестпортал ежедневно посещают около 9 тыс. уникальных пользователей.

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