Сервис Russpass обновил сайт и запустил мобильное приложение
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Теперь пользователям станет проще находить информацию о достопримечательностях, экскурсиях и турах, а также подбирать для своих путешествий по России самые интересные маршруты», — говорится в сообщении.
В рамках модернизации сайта обновили разделы, добавив новые полезные опции, а также увеличив количество фильтров для поиска актуальных туристических предложений.
Ранее НСН сообщала, что столичный ресурс Инвестпортал ежедневно посещают около 9 тыс. уникальных пользователей.