В Москве завершается благоустройство у станции БКЛ «Мичуринский проспект»
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на комплекс городского хозяйства столицы.
Отмечается, что основные работы проходят на улице Удальцова. Общая площадь благоустраиваемой территории — более 3 га.
К настоящему времени специалисты убрали воздушные провода под землю, проложили новые инженерные коммуникации, разбили газон.
Как уточняется, на благоустраиваемой территории высадят деревья и кустарники. Полностью завершить работы специалисты планируют до конца текущего года.
Как ранее передавала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству на северо-западе столицы.