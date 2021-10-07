В Москве завершается благоустройство у станции БКЛ «Мичуринский проспект»

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В Москве возле станции «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершается комплексное благоустройство территории.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на комплекс городского хозяйства столицы.

Отмечается, что основные работы проходят на улице Удальцова. Общая площадь благоустраиваемой территории — более 3 га.

К настоящему времени специалисты убрали воздушные провода под землю, проложили новые инженерные коммуникации, разбили газон.

Как уточняется, на благоустраиваемой территории высадят деревья и кустарники. Полностью завершить работы специалисты планируют до конца текущего года.

Как ранее передавала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству на северо-западе столицы.

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