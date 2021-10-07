В Оренбуржье уничтожили снаряд времён Гражданской войны

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В Оренбургской области взрывотехники ОМОН Росгвардии утилизировали снаряд времён Гражданской войны.
В Оренбуржье уничтожили снаряд времён Гражданской войны
  • © Пресс-служба Росгвардии по Оренбургской области

Об этом пишет RIA56.

Отмечается, что артиллерийский снаряд калибра 76 мм был обнаружен на берегу реки Сакмары.

Впоследствии на место происшествия прибыли специалисты-взрывотехники Росгвардии. По словам экспертов, боеприпас мог остаться здесь со времён Гражданской войны.

Принимая во внимание состояние снаряда, взрывотехники решили уничтожить его на месте с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодарском крае обезвредили более 300 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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