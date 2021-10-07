В Оренбуржье уничтожили снаряд времён Гражданской войны

В Оренбургской области взрывотехники ОМОН Росгвардии утилизировали снаряд времён Гражданской войны.

Об этом пишет RIA56.

Отмечается, что артиллерийский снаряд калибра 76 мм был обнаружен на берегу реки Сакмары.

Впоследствии на место происшествия прибыли специалисты-взрывотехники Росгвардии. По словам экспертов, боеприпас мог остаться здесь со времён Гражданской войны.

Принимая во внимание состояние снаряда, взрывотехники решили уничтожить его на месте с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодарском крае обезвредили более 300 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.