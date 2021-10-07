Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорога по гриппу и ОРВИ в Москве

Ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве ниже эпидпорога на 44,8% среди совокупного населения, но по взрослому населению эпидемические пороги превышены на протяжении 15 недель.

Об этом сообщает московское управление Роспотребнадзора.

«Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с эпидемическими пороговыми уровнями на прошедшей неделе ниже среди всех возрастных групп населения: среди совокупного населения — на 44,8%, среди детей 0—2 года — на 81,2%, среди детей 3—6 лет — на 83,4%, среди детей 7—14 лет — на 81,4%. Однако по взрослому населению эпидемические пороги превышены на протяжении 15 недель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии, в том числе риновирусы — 38,5%, парагрипп — 15,4%, РС-вирусы — 7,7%, другие вирусы негриппозной этиологии — 38,4%.

Ранее сообщалось, что технологическая платформа единой вакцины против новой коронавирусной инфекции и гриппа создана в России, клинические исследования препарата должны начаться в конце 2022 года.