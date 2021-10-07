Интернет-омбудсмен Мариничев поддержал идею бесплатного второго высшего образования

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Анастасия Белоусова
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с RT поддержал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева ввести бесплатное второе высшее образование по IT-специальностям.
Интернет-омбудсмен Мариничев поддержал идею бесплатного второго высшего образования
  • AFP

«Я считаю, что не только по IT второе высшее должно быть бесплатным, но и вообще в принципе должно быть бесплатным. Потому что стимулирование людей к повышению знаний, к повышению собственной грамотности, компетентности — это очень выгодно для государства, выгодно в целом для нас как для общества», — сказал Мариничев.

Он добавил, что первое высшее образование должно превратиться в норму для всех граждан России.

«Нехватка наблюдается везде, потому что любое производство на сегодня — это не что иное, как IT. Соответственно, эти знания должны быть прописными, как знание азбуки, арифметики», — добавил эксперт.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести бесплатное второе высшее образование по IT-специальностям.

Он отмечает, что эта проблема требует скорейшего решения, учитывая ожидаемое развитие информационных технологий и усиление их роли в жизни общества и в экономике.

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