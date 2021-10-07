Интернет-омбудсмен Мариничев поддержал идею бесплатного второго высшего образования
- AFP
«Я считаю, что не только по IT второе высшее должно быть бесплатным, но и вообще в принципе должно быть бесплатным. Потому что стимулирование людей к повышению знаний, к повышению собственной грамотности, компетентности — это очень выгодно для государства, выгодно в целом для нас как для общества», — сказал Мариничев.
Он добавил, что первое высшее образование должно превратиться в норму для всех граждан России.
«Нехватка наблюдается везде, потому что любое производство на сегодня — это не что иное, как IT. Соответственно, эти знания должны быть прописными, как знание азбуки, арифметики», — добавил эксперт.
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести бесплатное второе высшее образование по IT-специальностям.
Он отмечает, что эта проблема требует скорейшего решения, учитывая ожидаемое развитие информационных технологий и усиление их роли в жизни общества и в экономике.