Анна Кузнецова подтвердила, что её кандидатуру предложили на пост вице-спикера Госдумы
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По её словам, этот вопрос обсуждался на заседании бюро высшего совета и генсовета «Единой России». Вопрос назначения будет решаться официально 12 октября на первом пленарном заседании Госдумы.
«Пока мою кандидатуру просто предложили на заседании бюро высшего совета и генерального совета партии «Единая Россия», — сказала Кузнецова РИА Новости.
Она подчеркнула, что считает главным работу в направлении защиты семьи и детства, как и поручил президент.
1 октября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анны Кузнецовой от должности уполномоченного по правам ребёнка в связи с её избранием депутатом Госдумы VIII созыва.