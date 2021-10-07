Анна Кузнецова подтвердила, что её кандидатуру предложили на пост вице-спикера Госдумы

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Анна Кузнецова, покинувшая пост уполномоченного при президенте России по правам ребёнка, подтвердила, что её кандидатуру предложили на пост вице-спикера Госдумы.
Анна Кузнецова подтвердила, что её кандидатуру предложили на пост вице-спикера Госдумы
  • © РИА Новости / Максим Блинов

По её словам, этот вопрос обсуждался на заседании бюро высшего совета и генсовета «Единой России». Вопрос назначения будет решаться официально 12 октября на первом пленарном заседании Госдумы.

«Пока мою кандидатуру просто предложили на заседании бюро высшего совета и генерального совета партии «Единая Россия», — сказала Кузнецова РИА Новости.

Она подчеркнула, что считает главным работу в направлении защиты семьи и детства, как и поручил президент.

1 октября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анны Кузнецовой от должности уполномоченного по правам ребёнка в связи с её избранием депутатом Госдумы VIII созыва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить