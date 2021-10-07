Анна Кузнецова подтвердила, что её кандидатуру предложили на пост вице-спикера Госдумы

Депутат Госдумы Анна Кузнецова, покинувшая пост уполномоченного при президенте России по правам ребёнка, подтвердила, что её кандидатуру предложили на пост вице-спикера Госдумы.

По её словам, этот вопрос обсуждался на заседании бюро высшего совета и генсовета «Единой России». Вопрос назначения будет решаться официально 12 октября на первом пленарном заседании Госдумы.

«Пока мою кандидатуру просто предложили на заседании бюро высшего совета и генерального совета партии «Единая Россия», — сказала Кузнецова РИА Новости.

Она подчеркнула, что считает главным работу в направлении защиты семьи и детства, как и поручил президент.

1 октября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анны Кузнецовой от должности уполномоченного по правам ребёнка в связи с её избранием депутатом Госдумы VIII созыва.