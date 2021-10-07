Юрист Эльгерт назвала способ не стать жертвой занимающихся банкротством мошенников

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Профессиональный юрист, член союза Торгово-промышленной палаты России Елена Эльгерт рассказала, как не стать жертвой мошенников, занимающихся вопросами банкротства.
Юрист Эльгерт назвала способ не стать жертвой занимающихся банкротством мошенников
  • Pixabay

Такие юристы берут с людей определённую плату, обещая списать их долги через процедуру банкротства, а потом исчезают, рассказала специалист в беседе с ФАН, уточнив, что в настоящее время стоимость подобной услуги может превышать 150 тыс. рублей.

Так, юрист посоветовала проверить выбранную вами фирму, прежде чем заключать с ней договор. Не лишним будет попросить показать вам несколько судебных решений или постановлений с участием организации и работающих в ней экспертов.

«Не вносите предоплату в размере 100%, максимум 10—15%. Остальное (должно быть. — RT) в рассрочку на период всей процедуры банкротства. Деньги переводите только безналично на расчётный счёт фирмы, с которой заключён договор, либо на именную банковскую карту того юриста, с которым заключается договор. Через 1,5 месяца после заключения договора самостоятельно проверьте в арбитражном суде, есть ли дело по банкротству в отношении вас. Если дела нет, больше не платите ни копейки и забудьте об этой фирме или юристе навсегда», — добавила Эльгерт.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в апреле 2021 года россияне взяли в долг у банков около 1,3 трлн рублей.

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