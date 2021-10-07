Минцифры будет курировать литературный процесс в России

Короткая ссылка
Минцифры получило новые полномочия: теперь оно будет заведовать литературным процессом в стране — определять политику и оказывать государственные услуги в этой сфере. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на опубликованное постановление правительства.
Минцифры будет курировать литературный процесс в России
  • © DjelicS
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что Минцифры уже курирует издательскую и полиграфическую деятельность как правопреемник Роспечати, которая была упразднена в ноябре 2020 года.

В структуре министерства есть отдел поддержки литературного процесса, книжных выставок и пропаганды чтения, который также занимается распределением субсидий на издание социально значимой литературы.

«Если будет сохранена прежняя команда, если не будет уменьшено финансирование, а желательно увеличено, то всё будет хорошо», — поделился своим мнением ректор Литературного института писатель Алексей Варламов.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в сентябре состоялась Московская международная книжная ярмарка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить