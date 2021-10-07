Минцифры будет курировать литературный процесс в России

Минцифры получило новые полномочия: теперь оно будет заведовать литературным процессом в стране — определять политику и оказывать государственные услуги в этой сфере. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на опубликованное постановление правительства.

Отмечается, что Минцифры уже курирует издательскую и полиграфическую деятельность как правопреемник Роспечати, которая была упразднена в ноябре 2020 года.

В структуре министерства есть отдел поддержки литературного процесса, книжных выставок и пропаганды чтения, который также занимается распределением субсидий на издание социально значимой литературы.

«Если будет сохранена прежняя команда, если не будет уменьшено финансирование, а желательно увеличено, то всё будет хорошо», — поделился своим мнением ректор Литературного института писатель Алексей Варламов.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в сентябре состоялась Московская международная книжная ярмарка.