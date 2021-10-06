В Подмосковье подвели итоги детской оздоровительной кампании

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Более 448 тыс. детей из Московской области отдохнули в различных оздоровительных лагерях. Они посетили в том числе курорты в Краснодарском крае и Крыму.
В Подмосковье подвели итоги детской оздоровительной кампании
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметила зампред правительства региона Ирина Каклюгина, в настоящее время в областных лагерях продолжается осенняя смена.

«В ней принимают участие порядка 500 детей из семей, оказавшихся в трудной ситуации», — сказала она.

Каклюгина подчеркнула, что все лагеря работают с соблюдением антикоронавирусных правил.

«В летний сезон в Подмосковье работало более 100 детских лагерей», — добавила она.

Как ранее сообщал «Янтарный край», в Калининградской области подвели итоги летней кампании по детскому отдыху.

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