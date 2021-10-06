В Подмосковье подвели итоги детской оздоровительной кампании
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как отметила зампред правительства региона Ирина Каклюгина, в настоящее время в областных лагерях продолжается осенняя смена.
«В ней принимают участие порядка 500 детей из семей, оказавшихся в трудной ситуации», — сказала она.
Каклюгина подчеркнула, что все лагеря работают с соблюдением антикоронавирусных правил.
«В летний сезон в Подмосковье работало более 100 детских лагерей», — добавила она.
Как ранее сообщал «Янтарный край», в Калининградской области подвели итоги летней кампании по детскому отдыху.