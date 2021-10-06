В РСТ рассказали о перспективном для регионов виде туризма

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что одним из самых перспективных видов туризма в регионах может стать посещение термальных комплексов с минеральной водой.
В РСТ рассказали о перспективном для регионов виде туризма
  • Pixabay

«Выходы термальных вод есть во многих регионах России — в Крыму, на Черноморском побережье и в целом в Краснодарском крае, в средней полосе России, в Сибири. Это можно и нужно использовать», — отметил он в беседе с «Российской газетой».

Как считает Барзыкин, если уделять внимание развитию данного направления, то регионам удастся привлекать туристов.

Ранее, как сообщала НСН, Москва приняла более 13 млн туристов и экскурсантов в первые шесть месяцев 2021 года.

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