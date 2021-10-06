Продажи новых автомобилей в России снизились на 22,6% в сентябре

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В сентябре 2021 года в России продали 119 485 новых автомобилей, что на 22,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Продажи новых автомобилей в России снизились на 22,6% в сентябре
  • globallookpress.com

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации европейского бизнеса.

По итогам трёх кварталов 2021 года было реализовано 1 260 111 новых легковых и лёгких коммерческих машин, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Как заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель, поддерживать негативный тренд в ближайшие несколько месяцев будут хорошо известный дефицит автомобилей на рынке, связанный с сокращением производства и мировой проблемой нехватки полупроводников, а также новые факторы, в том числе энергетический кризис в Китае и Великобритании и рост стоимости сырья.

Ранее автоэксперт Дмитрий Серов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах электрического транспорта в России.

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