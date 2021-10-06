Власти Москвы рассказали о ходе благоустройства на юге столицы

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе благоустройства на юге столицы.
Власти Москвы рассказали о ходе благоустройства на юге столицы
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает «Утро.ру».

«Нынешний сезон принёс жителям Южного округа ещё несколько благоустроенных территорий, где можно хорошо провести время», — написал Собянин в своём блоге.

В частности, в Москворечье-Сабурове приведена в порядок пешеходная зона на участке Каширского шоссе.

Завершено благоустройство территории у реки Чертановка. В Северном Чертанове облагородили территорию у храма Державной иконы Божией Матери и Верхнего Чертановского пруда.

В скверах у Донского монастыря отремонтировали дорожки, установили новые скамейки, обустроили детские площадки, высадили новые цветники и кустарники.

В целом с 2011 года в столице комплексно благоустроили 441 улицу и 4000 дворов, а также 36 набережных и более 800 парковых территорий.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в 2021 году по программе «Мой район» в Москве обустроят более 2 тыс. дворов и приведут в порядок около 300 объектов городской инфраструктуры.

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