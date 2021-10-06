Доктор экономических наук Разумовская рассказала, как противостоять финансовым пирамидам

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Эксперт Регионального центра финансовой грамотности Свердловской области, профессор УрГЭУ и УрФУ, доктор экономических наук Елена Разумовская рассказала, как противостоять финансовым пирамидам.
Доктор экономических наук Разумовская рассказала, как противостоять финансовым пирамидам
  • РИА Новости

«Даже будучи морально готовыми к таким атакам, люди тем не менее оказываются жертвами, когда ведут себя рассеянно, не сосредоточенно. Включите так называемого внутреннего смотрителя: внимательно слушайте как собеседника, так и свою интуицию и улавливайте нестыковки», — заявила она в беседе с Российской газетой.

По её словам, у вербовщиков есть определённые алгоритмы и их главная задача — забросать потенциальную жертву словами.

Как отметила Разумовская, никогда не нужно сразу на что-то соглашаться, а в прямой спор лучше не вступать.

«Плавно закругляемся: «Я вас услышала, но не готова прямо сейчас принять решение. Где взять дополнительную информацию?» Если опасаемся навязчивости, можно выказать пассивную заинтересованность: «Спасибо, свяжемся позже». То есть берём время на обдумывание, выходим и заносим абонента в чёрный список», — рекомендует эксперт.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане общее количество пострадавших от деятельности финансовых пирамид составляет около 4 тыс. человек.

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