В Нижегородской области прошли учения миномётчиков ЗВО
- © Пресс-служба ЗВО
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
«По разведывательным данным, манёвренная группа готовилась к ведению рейдовых действий на передовых позициях соединения. Перед миномётчиками стояла задача уничтожить основные силы группы точными миномётными ударами в ночное время, застав врасплох личный состав условного противника», — рассказали в пресс-службе ЗВО.
Боевые стрельбы проходили из 120-мм миномётов 2С12 «Сани» на расстояние от 1000 до 2500 метров.
После ликвидации основных сил условного противника каждый расчёт выполнил боевую стрельбу из гранатомётов РПГ-7В и автоматов АК-74М по разрозненным подразделениям условного противника.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что подразделения противовоздушной обороны Центрального военного округа поразили свыше 50 воздушных мишеней на учениях в Астраханской области.