В Нижегородской области прошли учения миномётчиков ЗВО

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На полигоне Мулино в Нижегородской области прошли учения миномётчиков гвардейской танковой Краснознамённой армии Западного военного округа.
В Нижегородской области прошли учения миномётчиков ЗВО
  • © Пресс-служба ЗВО

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«По разведывательным данным, манёвренная группа готовилась к ведению рейдовых действий на передовых позициях соединения. Перед миномётчиками стояла задача уничтожить основные силы группы точными миномётными ударами в ночное время, застав врасплох личный состав условного противника», — рассказали в пресс-службе ЗВО.

Боевые стрельбы проходили из 120-мм миномётов 2С12 «Сани» на расстояние от 1000 до 2500 метров.

После ликвидации основных сил условного противника каждый расчёт выполнил боевую стрельбу из гранатомётов РПГ-7В и автоматов АК-74М по разрозненным подразделениям условного противника.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что подразделения противовоздушной обороны Центрального военного округа поразили свыше 50 воздушных мишеней на учениях в Астраханской области.

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