Военные ЦВО отработали задачи по отражению атаки беспилотников условного противника

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Военнослужащие Центрального военного округа отработали задачи по отражению атаки группировки дронов условного противника. Учения проходили в Новосибирской области.
Военные ЦВО отработали задачи по отражению атаки беспилотников условного противника
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

В манёврах были задействованы расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

Участники тренировки получили команду прикрывать наземные объекты от условной атаки беспилотников, после чего направились в обозначенный район, чтобы развернуть ЗРПК. Воздушные цели условного противника были обнаружены, взяты на сопровождение и ликвидированы.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что подразделения противовоздушной обороны Центрального военного округа поразили свыше 50 воздушных мишеней на учениях в Астраханской области.

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