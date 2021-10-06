Военные ЦВО отработали задачи по отражению атаки беспилотников условного противника

Военнослужащие Центрального военного округа отработали задачи по отражению атаки группировки дронов условного противника. Учения проходили в Новосибирской области.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

В манёврах были задействованы расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

Участники тренировки получили команду прикрывать наземные объекты от условной атаки беспилотников, после чего направились в обозначенный район, чтобы развернуть ЗРПК. Воздушные цели условного противника были обнаружены, взяты на сопровождение и ликвидированы.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что подразделения противовоздушной обороны Центрального военного округа поразили свыше 50 воздушных мишеней на учениях в Астраханской области.