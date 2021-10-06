Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» инвестировали более 9 млрд рублей в создание дата-центров

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Шесть компаний ОЭЗ «Технополис Москва» инвестировали более 9 млрд рублей в создание и развитие центров обработки данных, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» инвестировали более 9 млрд рублей в создание дата-центров
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Об этом сообщает НСН.

«Инвесторы специализируются на создании центров обработки данных и на территории особой экономической зоны Москвы занимают площадь более 26 тыс. кв. метров. Эти центры обслуживают десятки тысяч клиентов одновременно, среди которых частные компании, крупные российские предприятия и учреждения госсектора», — сказал Ефимов.

По его словам, столичные дата-центры на территории ОЭЗ обеспечивают работой более 300 специалистов, передаёт информационный центр правительства Москвы.

Ранее ФАН сообщало, что резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» экспортировали в 2020 году продукции на 1,2 млрд рублей.

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