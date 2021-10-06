В Москве построили 2 млн квадратных метров жилья по программе реновации

Короткая ссылка
В Москве построили и ввели в эксплуатацию 2 млн кв. м жилья с начала реализации программы реновации, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
В Москве построили 2 млн квадратных метров жилья по программе реновации
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«К настоящему времени в рамках реализации программы реновации в Москве введено 154 новых дома на 2 млн кв. м жилой площади, из них под переселение передано 126 новостроек», — сказал Бочкарёв.

Он отметил, что с начала реализации программы началось расселение 54,9 тыс. человек из 360 старых домов. В новое жильё въехали 40,4 тыс. жителей.

«Продолжается строительство 150 домов по реновации мощностью 2,5 млн кв. м, ещё 150 новостроек мощностью 2,9 млн кв. м находится на стадии проектирования», — добавил Бочкарёв.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить