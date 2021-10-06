В Москве построили 2 млн квадратных метров жилья по программе реновации
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«К настоящему времени в рамках реализации программы реновации в Москве введено 154 новых дома на 2 млн кв. м жилой площади, из них под переселение передано 126 новостроек», — сказал Бочкарёв.
Он отметил, что с начала реализации программы началось расселение 54,9 тыс. человек из 360 старых домов. В новое жильё въехали 40,4 тыс. жителей.
«Продолжается строительство 150 домов по реновации мощностью 2,5 млн кв. м, ещё 150 новостроек мощностью 2,9 млн кв. м находится на стадии проектирования», — добавил Бочкарёв.
Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».