В Москве построили 2 млн квадратных метров жилья по программе реновации

В Москве построили и ввели в эксплуатацию 2 млн кв. м жилья с начала реализации программы реновации, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«К настоящему времени в рамках реализации программы реновации в Москве введено 154 новых дома на 2 млн кв. м жилой площади, из них под переселение передано 126 новостроек», — сказал Бочкарёв.

Он отметил, что с начала реализации программы началось расселение 54,9 тыс. человек из 360 старых домов. В новое жильё въехали 40,4 тыс. жителей.

«Продолжается строительство 150 домов по реновации мощностью 2,5 млн кв. м, ещё 150 новостроек мощностью 2,9 млн кв. м находится на стадии проектирования», — добавил Бочкарёв.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».