В Москве рассказали подробности о платформе «Электронный дом», к которой присоединились жители 77% многоквартирных домов.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на портал мэра и правительства.

С помощью платформы можно управлять многоквартирным домом через смартфон, посещать собрания собственников, находясь в другом городе или стране, узнавать мнение соседей по тем или иным вопросам.

«Кроме того, «Электронный дом» гарантирует конфиденциальность общения с соседями и исключает возможность участия в собраниях лиц, не являющихся собственниками квартир», — отмечается в сообщении.

К настоящему времени в рамках платформы проведено более 320 общих собраний, опубликовано свыше 1700 опросов.

Самая востребованная услуга сервиса — возможность сообщить о неполадках в квартире, подъезде, доме или во дворе.

Ранее сопредседатель некоммерческого партнёрства «Управдом» Евгения Юнисова в беседе с Inforeactor перечислила способы снизить оплату жилищно-коммунальных услуг.