ЦИК передаст думский мандат Машкова директору музея А.С. Пушкина

Центризбирком России планирует передать депутатский мандат актёра Владимира Машкова («Единая Россия») директору Государственного музея А.С. Пушкина Евгению Богатырёву, сообщает РИА Новости.

Об этом говорится в проекте постановления ЦИК.

«Передать вакантные депутатские мандаты зарегистрированным кандидатам в депутаты Госдумы из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия», — следует из постановления.

Вакантным считается мандат Машкова Владимира Львовича. В списке тех, кому передаются мандаты, значится директор Государственного музея А.С. Пушкина Богатырёв Евгений Анатольевич.

Ранее ЦИК передал Машкову думский мандат, который достался ему от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной.