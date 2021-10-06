ЦИК передаст думский мандат Машкова директору музея А.С. Пушкина
- РИА Новости
Об этом говорится в проекте постановления ЦИК.
«Передать вакантные депутатские мандаты зарегистрированным кандидатам в депутаты Госдумы из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия», — следует из постановления.
Вакантным считается мандат Машкова Владимира Львовича. В списке тех, кому передаются мандаты, значится директор Государственного музея А.С. Пушкина Богатырёв Евгений Анатольевич.
Ранее ЦИК передал Машкову думский мандат, который достался ему от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной.