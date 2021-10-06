ЦИК передаст думский мандат Машкова директору музея А.С. Пушкина

Короткая ссылка
Центризбирком России планирует передать депутатский мандат актёра Владимира Машкова («Единая Россия») директору Государственного музея А.С. Пушкина Евгению Богатырёву, сообщает РИА Новости.
ЦИК передаст думский мандат Машкова директору музея А.С. Пушкина
  • РИА Новости

Об этом говорится в проекте постановления ЦИК.

«Передать вакантные депутатские мандаты зарегистрированным кандидатам в депутаты Госдумы из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия», — следует из постановления.

Вакантным считается мандат Машкова Владимира Львовича. В списке тех, кому передаются мандаты, значится директор Государственного музея А.С. Пушкина Богатырёв Евгений Анатольевич.

Ранее ЦИК передал Машкову думский мандат, который достался ему от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить