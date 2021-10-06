В Самарской области рассказали о борьбе с продажей поддельных QR-кодов о вакцинации

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В Самарской области рассказали о борьбе с продажей поддельных QR-кодов о вакцинации от COVID-19.
В Самарской области рассказали о борьбе с продажей поддельных QR-кодов о вакцинации
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского главка.

«В настоящее время органами дознания Самарской области продолжается расследование шести уголовных дел, возбуждённых по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК России («Изготовление поддельных документов»), и связанных с профилактикой распространения COVID-19», — заявили в полиции.

Там напомнили, что подделка, сбыт, хранение и использование поддельных документов противозаконны и влекут уголовную ответственность. К такой ответственности могут быть привлечены и те, кто покупает фальшивый документ.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре перед судом предстанут члены преступного сообщества, обвиняемые в мошенничестве.

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