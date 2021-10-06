Спасатели нашли тело члена экипажа затонувшего в Белом море судна
- © МЧС России Главное управление по Мурманской области
«По состоянию на 09:00 мск обнаружено тело, предположительно, третьего члена экипажа», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
По данным представителя экстренных служб, судно находится на глубине 20 метров.
Всего на судне были пять человек, одного удалось спасти, вытащенная из воды женщина скончалась в карете скорой помощи.
Поиски еще двоих человек продолжаются.