Спасатели нашли тело члена экипажа затонувшего в Белом море судна

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Спасатели обнаружили при поиске пропавших людей с затонувшего прогулочного судна «Фаворит» в Белом море тело члена экипажа.
Спасатели нашли тело члена экипажа затонувшего в Белом море судна
  • © МЧС России Главное управление по Мурманской области

«По состоянию на 09:00 мск обнаружено тело, предположительно, третьего члена экипажа», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.

По данным представителя экстренных служб, судно находится на глубине 20 метров.

Всего на судне были пять человек, одного удалось спасти, вытащенная из воды женщина скончалась в карете скорой помощи.

Поиски еще двоих человек продолжаются.

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