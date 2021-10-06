Спасатели нашли тело члена экипажа затонувшего в Белом море судна

Спасатели обнаружили при поиске пропавших людей с затонувшего прогулочного судна «Фаворит» в Белом море тело члена экипажа.

«По состоянию на 09:00 мск обнаружено тело, предположительно, третьего члена экипажа», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.

По данным представителя экстренных служб, судно находится на глубине 20 метров.

Всего на судне были пять человек, одного удалось спасти, вытащенная из воды женщина скончалась в карете скорой помощи.

Поиски еще двоих человек продолжаются.