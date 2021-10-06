Власти Москвы и Приморья договорились о сотрудничестве в сфере туризма

Комитет по туризму Москвы и агентство по туризму Приморского края договорились о сотрудничестве.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«Сейчас агентство по туризму и Мостуризм заинтересованы в совместных проектах по привлечению русских и иностранных туристов, мы видим в этом огромный потенциал. Показать, насколько большая и разная наша страна, — важная задача в сфере туризма», — заявил руководитель агентства по туризму Приморья Владимир Щур.

Запуск первого проекта предполагается осуществить к летнему сезону 2022 года.

«Нам очень интересно поработать с таким продвинутым с точки зрения туризма регионом», — сказала заместитель руководителя Мостуризма Татьяна Шаршавицкая.

Она отметила опыт Приморья в работе с туристами из Восточной Азии.

«У нас есть согласованная позиция по созданию межрегиональных маршрутов», — добавила Шаршавицкая.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления для поездок.