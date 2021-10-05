В Костромской области рассказали о коечном фонде для пациентов с COVID-19

В Костромской области «в связи с ростом заболеваемости в медучреждениях региона оборудуются дополнительные места для пациентов с коронавирусной инфекцией».

Об этом сообщается на портале государственных органов региона.

«В данный момент открыто более 1300 коек для пациентов с COVID-19, 93% из них заполнены. Для сравнения: в январе 2020 года ковидных коек в стационарах было 998», — говорится в сообщении.

Согласно данным на 5 октября, в России за сутки выявили 25 110 случаев коронавируса. За всё время пандемии в России подтвердили 7 637 427 случаев COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.