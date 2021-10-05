Эксперт по кибербезопасности призвал игнорировать звонки с незнакомых номеров

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Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов выразил мнение, что гарантировать защиту от телефонных мошенников может только полный отказ от общения со звонящими с незнакомых номеров.
Эксперт по кибербезопасности призвал игнорировать звонки с незнакомых номеров
  • Pixabay

Лучше всего просто не брать трубку, заявил он в беседе с «Радио 1».

«Если ваша работа не связана со множеством звонков с незнакомых телефонных номеров, то первый и главный совет: когда вам на мобильный звонят с незнакомого номера — не берите трубку. Не берите, и всё. И точка», — сказал Власов.

Если звонок всё же был принят, специалист советует прервать общение.

Кроме того, нельзя доверять тем, кто сообщает о каких-то льготах или выплатах и при этом просит сообщить данные банковской карты, напомнил эксперт.

Как ранее передавал сайт Newinform, в Новосибирской области перед судом предстанет группа телефонных мошенников, жертвами которой стали 47 человек.

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