В Калининградской области введено порядка 700 тысяч кв. м жилья в 2021 году

В Калининграде и области за восемь месяцев текущего года построено и введено в строй 2656 жилых домов на 7953 квартиры общей площадью 695,5 тыс. кв. м — на 7,4% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Индивидуальными застройщиками введено 2455 жилых домов общей площадью 383,8 тыс. кв. м, или 55,2% от общего объёма жилья, введённого в строй в январе — августе 2021 года.

Только на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, построено 667 жилых домов общей площадью 76,1 тыс. м — это на 7,3% меньше, чем в январе — августе 2020 года.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», Татарстан стал лидером по объёму выполненных строительных работ в Приволжском федеральном округе по итогам первых шести месяцев 2021 года.