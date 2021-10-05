В Калининградской области введено порядка 700 тысяч кв. м жилья в 2021 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
Индивидуальными застройщиками введено 2455 жилых домов общей площадью 383,8 тыс. кв. м, или 55,2% от общего объёма жилья, введённого в строй в январе — августе 2021 года.
Только на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, построено 667 жилых домов общей площадью 76,1 тыс. м — это на 7,3% меньше, чем в январе — августе 2020 года.
Как ранее сообщал сайт «Реальное время», Татарстан стал лидером по объёму выполненных строительных работ в Приволжском федеральном округе по итогам первых шести месяцев 2021 года.