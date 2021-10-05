В Москве ввели более 10 млн квадратных метров недвижимости с начала года

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В Москве ввели более 10 млн кв. метров недвижимости за девять месяцев 2021 года.
В Москве ввели более 10 млн квадратных метров недвижимости с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Мы досрочно выполнили годовой план и уже приближаемся к итоговым показателям прошлого года, когда было введено 10,8 млн «квадратов», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Как отметил Бочкарёв, что всего в столице с начала года построили более 1,5 млн кв. метров коммерческой недвижимости. Это промышленные, производственные, торговые и офисные объекты.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».

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