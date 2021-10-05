В Москве ввели более 10 млн квадратных метров недвижимости с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Мы досрочно выполнили годовой план и уже приближаемся к итоговым показателям прошлого года, когда было введено 10,8 млн «квадратов», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Как отметил Бочкарёв, что всего в столице с начала года построили более 1,5 млн кв. метров коммерческой недвижимости. Это промышленные, производственные, торговые и офисные объекты.
Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».