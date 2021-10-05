В Москве 20 тысяч пар поженились на выездных площадках

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В минувшие выходные на выездной площадке Москвы брак заключила 20-тысячная пара. Проект «Новые адреса счастья» позволяет заключать браки в необычных локациях столицы.
В Москве 20 тысяч пар поженились на выездных площадках
  • Pixabay

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

На данный момент в городе действуют более 35 выездных площадок, где можно сыграть свадьбу. 

«Проект по регистрации брака на известных городских площадках пользуется всё большей популярностью среди молодожёнов. Поэтому мы активно развиваем это направление. С момента открытия проекта в мае 2019 года более 20 тыс. пар выбрали такой формат для бракосочетания. Это 10% от общего количества браков», — рассказала исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Как ранее сообщала газета «Известия», количество заключённых в России браков выросло на 40% за шесть месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

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