В Москве 20 тысяч пар поженились на выездных площадках

В минувшие выходные на выездной площадке Москвы брак заключила 20-тысячная пара. Проект «Новые адреса счастья» позволяет заключать браки в необычных локациях столицы.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

На данный момент в городе действуют более 35 выездных площадок, где можно сыграть свадьбу.

«Проект по регистрации брака на известных городских площадках пользуется всё большей популярностью среди молодожёнов. Поэтому мы активно развиваем это направление. С момента открытия проекта в мае 2019 года более 20 тыс. пар выбрали такой формат для бракосочетания. Это 10% от общего количества браков», — рассказала исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Как ранее сообщала газета «Известия», количество заключённых в России браков выросло на 40% за шесть месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.