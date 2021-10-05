В Курской области завершили работы на месте захоронения красноармейцев

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Поисковики завершили работы на месте массового захоронения бойцов Красной армии в Курской области.
В Курской области завершили работы на месте захоронения красноармейцев
  • Pixabay

Об этом сообщает «Правда.Ру» со ссылкой на региональную администрацию.

Захоронение обнаружили 14 сентября во время ремонта частного дома в посёлке Горшечном.

На следующий день на место прибыла поисковая группа, которая нашла останки 20 солдат, погибших в 1943 году во время Воронежско-Касторненской операции.

Отмечается, что за всё время работ специалисты обнаружили останки 132 бойцов, а также восемь медальонов, пять книжек солдат, личные вещи и боеприпасы.

Ранее НТВ передавал, что в ходе экспедиции в Ростовской области поисковики нашли останки 37 безымянных солдат и офицеров Красной армии. Впоследствии останки бойцов захоронили с воинскими почестями.

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