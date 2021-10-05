В Москве выявлено 3827 новых случаев COVID-19 за сутки

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В Москве за сутки выявлено 3827 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
В Москве выявлено 3827 новых случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

В городе за сутки госпитализированы 1133 человека, скончались 72 пациента. 

Днём ранее в столице зарегистрировали 4410 случаев заболевания COVID-19 за сутки.

Всего в России за сутки выявили 25 110 случаев коронавируса.

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