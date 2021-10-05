В Москве выявлено 3827 новых случаев COVID-19 за сутки

В Москве за сутки выявлено 3827 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

РИА Новости

В городе за сутки госпитализированы 1133 человека, скончались 72 пациента. Днём ранее в столице зарегистрировали 4410 случаев заболевания COVID-19 за сутки. Всего в России за сутки выявили 25 110 случаев коронавируса.