Эксперт по кибербезопасности назвал надёжный способ защитить аккаунт от взлома
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Об этом он рассказал в беседе с ФАН.
На фоне самого масштабного сбоя Facebook и WhatsApp многие пользователи всерьёз задумались об уязвимости своих данных.
«После того как всё починят, могу порекомендовать пользователям пройти в свою историю активности и посмотреть её. Если они заподозрят, что в их аккаунт кто-то вломился, то можно, конечно, кое-что предпринять, если подключена двухфакторная аутентификация», — сказал специалист.
По словам Вакулина, двухфакторная аутентификация в комбинации с многозначным и сложным паролем является самым надёжным способом обезопасить себя в интернете.
Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.