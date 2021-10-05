Эксперт по кибербезопасности назвал надёжный способ защитить аккаунт от взлома

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Программист, специалист в области кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, что полностью защитить свои данные от несанкционированного доступа злоумышленников поможет двухфакторная аутентификация.
Эксперт по кибербезопасности назвал надёжный способ защитить аккаунт от взлома
  • Pixabay

Об этом он рассказал в беседе с ФАН.

На фоне самого масштабного сбоя Facebook и WhatsApp многие пользователи всерьёз задумались об уязвимости своих данных.

«После того как всё починят, могу порекомендовать пользователям пройти в свою историю активности и посмотреть её. Если они заподозрят, что в их аккаунт кто-то вломился, то можно, конечно, кое-что предпринять, если подключена двухфакторная аутентификация», — сказал специалист.

По словам Вакулина, двухфакторная аутентификация в комбинации с многозначным и сложным паролем является самым надёжным способом обезопасить себя в интернете.

Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.

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