На Кубани двадцать домов сместились из-за подвижки грунта от осадков

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Двадцать домов сместились в селе Сергей-Поле Лазаревского внутригородского района Краснодарского края в связи с подвижкой грунта, произошедшей из-за обильных осадков.
На Кубани двадцать домов сместились из-за подвижки грунта от осадков
  • © Пресс-служба администрации Сочи

Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Произошла подвижка грунта на площади. В результате произошло смещение 20 жилых домов и участка дороги в коттеджном посёлке Сергей-Поле по улице Новошкольная. Дома вместе с фундаментами сместились по ходу движения грунта», — заявили в МЧС.

Отмечается, что из 20 повреждённых домов восемь заселены. Никто не пострадал.

По данным спасателей, также наклонились опоры газовых труб и ЛЭП.

Газоснабжение и электроснабжение отключено в пределах коттеджного поселка. Эвакуированные жители будут размещены в санатории.

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