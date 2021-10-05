На Кубани двадцать домов сместились из-за подвижки грунта от осадков

Двадцать домов сместились в селе Сергей-Поле Лазаревского внутригородского района Краснодарского края в связи с подвижкой грунта, произошедшей из-за обильных осадков.

Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Произошла подвижка грунта на площади. В результате произошло смещение 20 жилых домов и участка дороги в коттеджном посёлке Сергей-Поле по улице Новошкольная. Дома вместе с фундаментами сместились по ходу движения грунта», — заявили в МЧС.

Отмечается, что из 20 повреждённых домов восемь заселены. Никто не пострадал.

По данным спасателей, также наклонились опоры газовых труб и ЛЭП.

Газоснабжение и электроснабжение отключено в пределах коттеджного поселка. Эвакуированные жители будут размещены в санатории.