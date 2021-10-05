СК начал проверку по факту пожара в больнице в Кирове
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Об этом информирует пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Кировской области.
По данным следствия, в результате пожара погибли двое пациентов — 66-летний и 82-летний мужчины.
«На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления Следственного комитета России по Кировской области, организовано проведение доследственной проверки», — заявили в СК.
В сообщении говорится, что предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём одним из погибших больных.
Ранее в МЧС сообщили о гибели двух человек при пожаре в отделении больницы в Кирове.