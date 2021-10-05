СК начал проверку по факту пожара в больнице в Кирове

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Следователи начали проверку по факту пожара в инфекционном госпитале в Кирове, в результате которого погибли два пациента.
СК начал проверку по факту пожара в больнице в Кирове
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом информирует пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Кировской области.

По данным следствия, в результате пожара погибли двое пациентов — 66-летний и 82-летний мужчины.

«На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления Следственного комитета России по Кировской области, организовано проведение доследственной проверки», — заявили в СК.

В сообщении говорится, что предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём одним из погибших больных.

Ранее в МЧС сообщили о гибели двух человек при пожаре в отделении больницы в Кирове.

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