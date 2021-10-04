В «Союзнапитках» прокомментировали ситуацию с ростом цен на соки и воды

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Президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков заявил, что цены на различные напитки в России могут вырасти из-за увеличения стоимости упаковки, логистики и электроэнергии.
В «Союзнапитках» прокомментировали ситуацию с ростом цен на соки и воды
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.

«По поводу роста цен. За последний год он произошёл по многим видам упаковки до двух и более раз, в частности по гофрокартону. Это влияет на нашу входящую себестоимость. Выросла логистика, выросла электроэнергия в июле. Это всё создаёт предпосылки для постепенной индексации цен», — сказал Новиков.

По его словам, стоимость продукции поднимается ежегодно. Она будет приблизительно на уровне между официальной (около 7% в сентябре) и реальной инфляцией, отметил он.

Ранее экономист Дмитрий Потапенко в беседе с НСН рассказал, чем обусловлен рост цен на гречку.

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