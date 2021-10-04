Мишустин утвердил правила по ведению каталогов патогенных микроорганизмов и вирусов

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления, необходимые для создания в стране национального каталога коллекционных штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов.
Мишустин утвердил правила по ведению каталогов патогенных микроорганизмов и вирусов
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

«Утвердить прилагаемые правила финансового и материально-технического обеспечения создания, пополнения и ведения коллекций патогенных микроорганизмов и вирусов», — говорится в документе.

Отмечается, что работа ведётся в рамках федерального закона «О биологической безопасности».

Подчёркивается, что каталог станет единой национальной базой, в которой будет находиться и постоянно обновляться вся информация о вызывающих острые заболевания бактериях и вирусах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить