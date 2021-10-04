Мишустин утвердил правила по ведению каталогов патогенных микроорганизмов и вирусов
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
«Утвердить прилагаемые правила финансового и материально-технического обеспечения создания, пополнения и ведения коллекций патогенных микроорганизмов и вирусов», — говорится в документе.
Отмечается, что работа ведётся в рамках федерального закона «О биологической безопасности».
Подчёркивается, что каталог станет единой национальной базой, в которой будет находиться и постоянно обновляться вся информация о вызывающих острые заболевания бактериях и вирусах.