Мишустин утвердил правила по ведению каталогов патогенных микроорганизмов и вирусов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления, необходимые для создания в стране национального каталога коллекционных штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов.

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

«Утвердить прилагаемые правила финансового и материально-технического обеспечения создания, пополнения и ведения коллекций патогенных микроорганизмов и вирусов», — говорится в документе.

Отмечается, что работа ведётся в рамках федерального закона «О биологической безопасности».

Подчёркивается, что каталог станет единой национальной базой, в которой будет находиться и постоянно обновляться вся информация о вызывающих острые заболевания бактериях и вирусах.