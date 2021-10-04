В Крыму пройдёт Всероссийский туристический форум-выставка «Интурмаркет»

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что в регионе впервые пройдёт Всероссийский туристический форум-выставка «Интурмаркет». Экспозиционная и экспертная площадки соберут профессионалов отрасли 18—20 ноября.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

Отраслевой форум, посвящённый внутреннему и въездному туризму, будет проходить в Ялте. С учётом пандемии коронавируса часть мероприятий перейдёт в онлайн-формат.

«Мы договорились с учредителями всероссийского форума, что создаём новый формат, который ежегодно будет проходить в Крыму в октябре-ноябре, в преддверии Нового года и всего нового сезона, обеспечивая возможность ранних продаж и определяя тенденции последующего периода. Обязательным условием проведения форума является соблюдение всех актуальных требований Роспотребнадзора», — сказал Волченко.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало о Санкт-петербургском деловом туристическом форуме «Северная Пальмира», который состоялся в сентябре.