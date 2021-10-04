В ФАР рассказали об особенностях смены летних шин на зимние

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Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов рассказал об особенностях смены летних шин на зимние.
В ФАР рассказали об особенностях смены летних шин на зимние
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«Автовладелец при наступлении зимнего сезона должен обращать внимание на те условия, в которых он эксплуатирует автомобиль: мы ездим либо в городе, либо в ненаселённом пункте. В любом случае надо рассматривать ареал обитания, где ты ездишь», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Например, в Москве или Санкт-Петербурге, где дороги обрабатывают антиобледенительными реагентами, лучше использовать так называемую липучку или фрикционные шины.

Если автовладелец часто ездит за городом, то потребуется резина с шипами, но важно помнить, что у таких шин тормозной путь больше, чем у «липучки», уточнил Клевцов.

Он также посоветовал тем, кто ездит на работу рано утром, когда возможны обледенелости, сменить резину раньше.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал, следует ли ехать в сервис, если лобовое стекло автомобиля треснуло.

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